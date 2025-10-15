İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma'nın 9 ilde düzenlediği siber suç operasyonlarında hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 61 şüphelinin yakalandığını duyururken; 27 şüphelinin tutuklandığı, 17'sine ise adli kontrol uygulandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlar son 10 günde tamamlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve sahte siteler üzerinden 'hediye çeki, mobilya satışı' ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı sorgu panelleriyle kişisel bilgileri ele geçirdiği, sosyal medya hesaplarına erişerek terör propagandası yaptığını tespit etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden 27'sinin tutuklandığı ve 17'sinin ise adli kontrol uygulandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, vatandaşları şüpheli durumlarda 112'yi aramaya çağırdı.

Bakan Yerlikaya, 'Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine Siber Vatan'ımızda kararlılıkla mücadele ediyoruz' dedi.