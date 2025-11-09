Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, Cahide Palazzo sahnesinde verdiği konserle unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde ünlü şarkıcı Kalben de sahneye çıkarak Sibel Can ile birlikte 'Gülümse' şarkısını seslendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Sibel Can, dün gece Cahide Palazzo'da gerçekleştirdiği konserle müzikseverlere görkemli bir performans sundu.

Günler öncesinden tüm rezervasyonların dolduğu gecede sanatçı, güçlü yorum gücü, sahnedeki zarafeti ve özenle seçilmiş repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü şarkıcı Kalben de vardı. Hayranı olduğu Sibel Can'ı dinlemeye gelen Kalben, sahneye davet edilerek izleyicilere duygusal bir sürpriz yaşattı. İkili, birlikte seslendirdikleri 'Gülümse' şarkısıyla salonda duygu dolu anlar yarattı.

Gece boyunca Sibel Can, romantik ve hareketli parçaları ustalıkla harmanlayarak, Türk Sanat Müziği'nden pop repertuvarına kadar geniş bir yelpazede şarkılarını seslendirdi.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan son albümünden eserleri de dinleyicilerle buluşturan sanatçı, sahne performansında Amor Gariboviç imzalı tüy detaylı özel tasarımıyla da göz kamaştırdı. Performans, dakikalarca süren ayakta alkışlarla taçlandı.

Sibel Can'ın İstanbul programı hız kesmeden devam ediyor. Sanatçı, 11 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dev bir senfoni orkestrasıyla sahne alacak.

Gece sonunda izleyicilerine teşekkür eden Can, 'Her sahneye çıktığımda aynı heyecanı yaşıyorum. Müzik yolculuğumun bu yeni sezonunu böyle güzel bir gecede sizlerle açmaktan mutluluk duyuyorum. Harbiye'de buluşmak üzere' sözleriyle alkış topladı.