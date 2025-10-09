Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşınmazlarının elektronik ortamda satışına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeyle şartname bedeli getirildi, açık artırma süreleri güncellendi ve ihale süreçleri daha net hale getirildi.

ANKARA (İGFA) - SGK'nın taşınmaz satışlarına yönelik 15 Nisan 2023 tarihli yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeler, ihale süreçlerini kolaylaştırmayı ve şeffaflığı artırmayı hedeflendi.

ŞARTNAME BEDELİ DEVREYE GİRİYOR

Yönetmeliğe eklenen maddelerle, ihale konusu taşınmazların özelliklerini içeren şartname için bedel belirlendi. Şartname bedeli, taşınmazın tahmini satış bedelinin binde birini aşmayacak şekilde her yıl SGK Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek. Bu bedel, ihaleye katılım olsun ya da olmasın iade edilmeyecek.

Şartnameye Elektronik Satış Portalı'ndan ücretsiz erişim sağlanacak, ancak ihaleye katılmak için şartname bedelinin ödenmesi gerekecek.

AÇIK ARTIRMA SÜRELERİ UZATILDI

Açık artırma sürecinde yapılan değişiklikle, son 10 dakika içinde yeni bir teklif gelmesi durumunda açık artırma 5 dakika uzatılacak. Her yeni teklif, süreyi beş dakika daha uzatacak, ancak toplam uzatma süresi bir saati geçemeyecek. Süre sonunda yeni teklif gelmezse, taşınmaz en yüksek teklif sahibine ihale edilecek.

Yönetmelikte teminat miktarı ve şartname bedelinin yatırılma usulü de güncellendi. Artık teminat bedeliyle birlikte şartname bedeli de SGK Yönetim Kurulu'nca belirlenen tutarda ödenecek.