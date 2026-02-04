Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 25 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı ile 15 Müfettiş Yardımcısı alımı kapsamında yazılı sınav takvimini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 40 personel alımına ilişkin önemli bir duyuru yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; 25 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı ile 15 Müfettiş Yardımcısı alımı kapsamında başvurusu kabul edilen adaylara ilişkin sonuçlar Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Başvuruları uygun bulunan adaylar yazılı sınava davet edilecek.

Açıklamada, yazılı sınav takvimi de paylaşıldı. Buna göre; Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı, 7 Mart 2026 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı ise 14 Mart 2026 tarihinde Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Adaylardan sınav süreci ve sonuçlara ilişkin tüm duyuruları https://kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden takip etmeleri istendi.