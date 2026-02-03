ANKARA (İGFA) - Ankara'da artan kuraklık riski ve su arz güvenliği ihtiyacına karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi, suyu koruyan ve kamu kaynaklarını büyüten örnek bir yönetim modeli ortaya koydu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın öncülüğünde ASKİ tarafından hayata geçirilen tasarruf ve tüketim yönetimi tedbirleri sayesinde, hem milyonlarca metreküp su tasarruf edildi hem de kamuya yılda yaklaşık 100 milyon TL'lik ekonomik katkı sağlandı.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Eray Duraklıoğlu, hayata geçirilen uygulamaların yalnızca bugünü değil, Ankara'nın geleceğini de güvence altına aldığını vurgulayarak 'Ankara'da yaşanan kuraklık koşulları ve su arz güvenliğinin korunması ihtiyacı doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın öncülüğünde ve vizyonunda, ASKİ olarak suyu verimli kullanmak ve tüketimi yönetmek amacıyla hızlı ve bütüncül tedbirleri devreye aldık' diye konuştu.

KADEMELİ TARİFEYLE 18 MİLYON METREKÜP TASARRUF

Kademeli tarife uygulamasıyla hem tasarrufu teşvik ettiklerini hem de aşırı tüketimi kontrol altına aldıklarını belirten Durakoğlu, 'Uygulama ile 10 metreküpün altında su tüketen konut abonelerimize yüzde 10 indirim sağlarken; 15 metreküp ve özellikle 30 metreküp üzeri yüksek tüketim yapan konut abonelerine daha yüksek tarife uygulanarak aşırı tüketimin azaltılması hedeflendi. Bu tüketim yönetimi yaklaşımı sayesinde 2025 yılı içinde 18 milyon metreküp su tasarrufu elde ettik' diye konuştu.