Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 'Şehrini Geliştir Kocaeli' programı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ford Otosan ve Driventure öncülüğünde kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiren programda, akıllı ve çevreci şehir çözümleri geliştiren 11 finalist ekip arasından seçilen 4 proje ödüllendirildi.

KOCAELİ (İGFA) - 'Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım' temasıyla şehir içi sorunlarda çevreci, yenilikçi ve akıllı çözümler geliştirmek isteyen girişimcilere alan açan 'Şehrini Geliştir Kocaeli' programı final yaptı.

Ford Otosan ve Driventure öncülüğünde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Bilişim Vadisi, Marmara Teknokent ve Kentim Bilişim A.Ş iş birliğiyle hayata geçirilen program, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Demo Day etkinliğiyle tamamlandı. Kocaeli'yi geleceğin akıllı şehirlerine hazırlamayı amaçlayan program kapsamında geliştirilen yenilikçi ve çevreci projeler beğeniye sunuldu. 3 fikir aşamasındaki girişimci ve 8 girişim/starp-up olmak üzere 11 takım finale kaldı. Programda başarılı projeler, sunum ve değerlendirmenin ardından ödüllendirildi.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Kocaeli'yi geleceğe daha hazır hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, 'Kocaeli bizim için sadece bir şehir değil; deyim yerindeyse evimiz. 13 bini aşkın çalışma arkadaşımız, binlerce iş ortağımız ve tedarikçimiz burada. Ford Otosan olarak bu şehirle birlikte büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Kocaeli'den ihraç ettiğimiz araçların sayısı 5,5 milyona yaklaştı. Şehrini Geliştir Kocaeli programı ile şehrimizi geleceğe daha hazır hale getirmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki akıllı şehirler vizyonla başlar, teknoloji ve inovasyon ile gelişir ve kamu iradesiyle kalıcı hale gelir' diye konuştu.

'GİRİŞİMCİLİK ÜSSÜ OLMASI GAYRETİ İÇİNDEYİZ'

Ford Otosan ile yapılan işbirliği noktasında heyecanlı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı 'Kocaeli'nin sadece sanayi kenti değil, aynı zamanda yüksek teknoloji ve girişimcilik üssü olması noktasında gayret içindeyiz. Burası Körfez'in bittiği yer değil, Marmara denizinin başladığı yer. Bu açıdan farklı bir boyutta anlamı var' diyerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın liderliğinde Kocaeli'yi farklı bir boyuta taşıma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Yerel yönetimlerin sadece genel hizmetlerin yerine getirilmesi değil, çevresel faktörlerin değerlendirilerek şehrin geleceğe taşınmasının ortaya koyulması olduğunu vurgulayan Baraçlı, çalışmaların devam ettirileceğini söyledi. Baraçlı konuşmasının devamında ise, 'Girişimcilik dünyasında gelişen fikirlerin yüzde 10'u gerçekleşiyor. Bunun yerel yönetimde karşılığı ise yüzde 1 ile 3 arasında. Bunun için kamuda girişimcilik kavramının da ortaya koyabilecek anlayışla süreçlerin yapılandırılması için çalışmaları sürekli arttırıyoruz' dedi.

2025 YILINDA 20 MİLYON LİRALIK PROJE YATIRIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin gelişmesi için birçok yatırım yapıldığını ifade eden Baraçlı, sözlerini şöyle tamamladı: 'Bizler 2025 yılında 20 milyon lira ile farklı projelerde yatırımlarda bulunduk. Bu çalışmaları yaparken stratejik odaklı yerel yönetim anlayışı içerisinde, farklı alanlarda farklı çalışmaları nasıl yaparız gayreti içerisindeyiz. Bu gayretle çalışırken çözüm odaklı şehircilik anlayışımız var.

Hem ekonomimizi yöneterek hem de şehri geleceğe taşımak yerel yönetimlerin büyük başarısı. Bu da başkanımızın yönetiminde gerçekleşen bir başarı. Kocaeli, lojistiğin başkenti, şehrin bazı bölgelerinde lojistik ile ilgili çalışmaları da yerine getireceğiz. Şehrin geleceğe taşınması ve misafir şehir kavramı kapsamında çalışmaktayız. Kocaeli'de misafir şehir uygulamasını da inşallah gerçekleştireceğiz.'

KOCAELİ, BAŞVURU REKORU KIRDI

Şehrini Geliştir Kocaeli Programı hakkında bilgi veren Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül, 9 adet odak alanı belirlediklerini ifade etti. Türkiye genelinden alınan 171 başvurunun 124 tanesinin Kocaeli'den geldiğini vurgulayan Gül, bunun Kocaeli'nin gücü olduğunu söyledi. Gül, konuşmasında ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, herkesin keyifli bir sürecin parçası olduğunu belirtti.

Kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosistemini bir araya getirerek, şehir içi ulaşım ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik geliştirilen yenilikçi ve çevreci projeler beğeniye sunulmuş, 3 fikir aşamasındaki girişimci ve 8 girişim/starp-up olmak üzere toplam 11 takım finale kalmıştı. Jüri tarafından birinci seçilen MUNULUS 500 bin TL, ikinci seçilen EVREKA 250 bin TL, üçüncü seçilen YedT 100 bin TL ödülünün sahibi oldu. Fikir aşamasındaki girişimlerden KENTZEKA ise 100 bin TL ile ödüllendirildi. Program kapsamında öne çıkan fikirlerin Kocaeli'nin farklı bölgelerinde pilot uygulamalarla test edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.