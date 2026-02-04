Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü'nde yaban hayatını korumaya yönelik denetimlerde usulsüz avcılık yapan 8 kişiye toplam 431 bin 979 TL idari para cezası uyguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından, Uluabat Gölü'nde usulsüz avcılığın önlenmesi ve yaban hayatının korunması amacıyla 30 Kasım 2025 - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında suda ve karada önleyici kolluk devriyeleri gerçekleştirildi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde; avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edilen 2 kişiye 22 bin 294 TL, canlı mühre ve teyp kullanarak avlandığı belirlenen 3 kişiye 391 bin 796 TL, ava yasak bölgede av yapan 3 kişiye ise 17 bin 899 TL idari para cezası kesildi.

Denetimler sonucunda toplam 8 kişiye 431 bin 979 TL idari para cezası uygulandı.

Faaliyetler sırasında ele geçirilen canlı mühre olarak kullanılan ördekler, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelince 2 Şubat 2026 tarihinde doğal yaşam alanları olan Uluabat Gölü'ne salındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.