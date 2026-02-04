Bunlar da ilginizi çekebilir

Ankara'da su ve kaynak tasarrufu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi ile görüştü

31 Aralık 2025 itibarıyla geri ödeme listelerinde toplam 916 kanser ilacı bulunduğunu açıklayan Bakan Işıkhan, bunlardan 96'sı yurt dışından tedarik edilirken, 820'si Türkiye'de ruhsatlı ilaçlardan oluştuğunun altını çizdi. Bakan Işıkhan, söz konusu düzenlemenin kanser hastalarının tedaviye erişimini kolaylaştırmayı ve mali yüklerini azaltmayı hedeflediğini vurguladı.

Bakan Işıkhan, uygulamadan son 6 ayda 22 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Dünya Kanser Günü kapsamında yaptığı paylaşımda, Temmuz 2025 itibarıyla 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacının geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 5 yeni immünoterapi ilacının Temmuz 2025'ten itibaren geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Son 6 ayda 22 bin kanser hastası bu düzenlemeden faydalandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.