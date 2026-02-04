Türk Hava Yolları (THY), TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağın kalkış sonrası sağ motorda teknik arıza uyarısı aldığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunda kalkış sonrası sağ motora ilişkin teknik bir arıza uyarısı alındığını belirtti.

Uçağın, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirildiğini ve emniyetle iniş yaptığı ifade edildi.

Yolcuların seyahatlerinin devam edebilmesi için yeni uçuş planlamasının yapıldığını da duyuran Üstün, şirket tarafından yolcu güvenliğinin öncelikli tututlarak gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.