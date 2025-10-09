Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suyun siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, kuraklık nedeniyle baraj doluluk oranlarının yüzde 0.70'e düştüğünü belirtti. Yağışlarla birlikte su kesintilerinin sona ereceğini ifade eden Bozbey, 'Aldığımız kararlarla bu sorunu kökünden çözeceğiz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda kentin su durumu masaya yatırıldı.

BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, kuraklık nedeniyle Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranının yüzde 0.70'e gerilediğini, kentin su ihtiyacının yüzde 40'ının barajlardan, yüzde 20'sinin Çınarcık Barajı'ndan, yüzde 35'inin yeraltı kuyularından karşılandığını açıkladı. Günlük su tüketiminin 480 bin metreküp olduğunu, ancak rezervlerin sadece 3 günlük suyu karşılayabileceğini belirtti.

BARAJLARDA SU SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYDE

Subaşıoğlu, 2024'te baraj doluluk oranlarının aylara göre dramatik şekilde düştüğünü, 2025'te Nilüfer Barajı'nın tamamen boşaldığını söyledi. 2023'te 32 milyon metreküp olan barajlara giren su miktarı, 2025'te 460 bin metreküpe geriledi. Yağış miktarının da 2025'te metrekareye 229 milimetreye düştüğü belirtildi.

ALINAN ÖNLEMLER VE PLANLI KESİNTİLER

Kuraklığa karşı alınan önlemler kapsamında Çınarcık Barajı'ndan Dobruca Arıtma Tesisi'ne günlük 100 bin metreküp su taşındığı, 45 yeni derin su kuyusu açıldığı, Gemlik'ten Mudanya'ya su aktarımının başlatıldığını, yeşil alan sulamaları durdurularak kuyu suyu ve arasöz kullanımının artırıldığını söyleyen Subaşıoğlu, DSİ ile iş birliğiyle sulama göletlerinden Nilüfer Barajı'na su aktarımı sağlandığını, okullarda musluklara su tasarrufu aparatı takıldığını belirtti. Planlı su kesintilerinin 1 Ekim'den itibaren 12 saatlik periyotlarla uygulandığını ifade eden Subaşıoğlu, 'Günlük 70 bin metreküp tasarruf hedefleniyor. Çınarcık Arıtma Tesisi inşaatı ise yüzde 63 tamamlandı, 2026'da bitecek' dedi.

BOZBEY: 'SORUNU KÖKÜNDEN ÇÖZECEĞİZ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, su sorununun küresel kuraklık ve iklim değişikliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Çınarcık Barajı'ndan suyun 20 yıldır kente getirilmediğini eleştiren Bozbey, 'Bypass hattıyla kesintileri 1 Eylül yerine 1 Ekim'e öteledik. BUSKİ'ye kaynak aktararak çalışmaları hızlandırdık. Bursalıların tasarruf hassasiyetine teşekkür ediyorum. Yağışlarla barajlar dolarsa kesintiler bitecek. Bu sorunu kökünden çözeceğiz' dedi.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.