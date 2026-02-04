Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, milli mühendislik kabiliyetleri sayesinde Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının pekiştirilmeye devam edileceği ifade edildi ve projeye emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edildi.

STM tarafından yapılan açıklamada, geminin tasarım ve mühendislik birikiminin, Türk tersanelerinin yüksek inşa kabiliyeti ile şekillendiği vurgulandı.

İSTANBUL (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Tersanecilik ve İnşaat İşletmeleri (TAİS OG) ile STM iş birliğinde yürütülen MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi kapsamında beşinci gemi AKDENİZ, Anadolu Tersanesi'nde denizle buluştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda inşa edilen MİLGEM İstif Sınıfı fırkateyn projesinin beşinci gemisi AKDENİZ, Anadolu Tersanesi'nde suya indirildi. Milli tasarım ve mühendislik kabiliyetleriyle inşa edilen fırkateyn, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak.

