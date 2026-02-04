Tarım ve Orman Bakanlığı, ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenliğin güçlendirilmesi amacıyla yeni tebliği yürürlüğe aldı. Düzenleme ile hastalık riskleri azaltılacak, denetimler daha etkin hâle gelecek.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkemizdeki ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenliğin artırılması amacıyla hazırlanan 'Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kurallarına Dair Tebliğ' yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Biyogüvenlik uygulamalarının güncellenmesiyle birlikte, kuş gribi başta olmak üzere kanatlı hayvan hastalıklarının hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı üzerindeki risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Yeni tebliğ ile işletme giriş-çıkışları, araç ve personel hareketleri, yem ve gübre yönetimi, ölü hayvan yönetimi ve yabani hayvan ile kemirgen kontrolü gibi kritik alanlarda ölçülebilir ve denetlenebilir kurallar getirildi. Dijital kayıt sistemlerinin aktif kullanımı sayesinde denetimlerde kâğıt evrak yükü azaltılırken, izlenebilirlik ve veri doğruluğu artırıldı.

Tebliğ kapsamında riskli uygulamalar da sınırlandırıldı. Tahta palet kullanımı, işletmeler arası yumurta transferi ve işletme içi gübre depolaması gibi uygulamalara yasak getirildi. Ayrıca, tüm ticari kanatlı işletmelerinin en az bir kez denetlenmesi hedeflenerek denetim oranları artırıldı.

Bakanlık yetkilileri, yeni düzenleme ile sürdürülebilir üretimin sağlanması, salgın hastalık risklerinin azaltılması, üretici kayıplarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amaçlandığını belirtti.