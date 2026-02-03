ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre tarafların, siyasi, ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad temaslarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.