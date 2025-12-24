Sezonun ilk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler, Kars Valisi Ziya Polat ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

KARS (İGFA) - Turistik Doğu Ekspresi, sezonun ilk seferini gerçekleştirerek masalsı bir yolculuğun ardından Kars'a ulaştı. Kars Garı'na gelen misafirler, Kars Valisi Ziya Polat, protokol üyeleri, turizm sektörü temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kars Valisi Ziya Polat, yaptığı paylaşımda Turistik Doğu Ekspresi'nin şehrin turizmine önemli katkı sunduğunu vurgulayarak, 'Masalsı yolculuğun ardından misafirlerimizi Anadolu'nun kapısı, masal şehir Gazi Kars'ımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Karşılama programında turistler, kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan sıcak bir atmosferle karşılanırken, Turistik Doğu Ekspresi'nin kış turizmi başta olmak üzere Kars'ın tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.