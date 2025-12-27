Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra'nın Özdil Mahallesi'nde özel bir şirketin faaliyete geçirmek istediği taş ocağına karşı çıkan mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşların mücadelesine hak verdiğini belirten Başkan Genç, 'Başından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu işe karşıyız. Hukuki mücadeleyi birlikte vereceğiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra ilçesinin Özdil Mahallesi'nde özel bir şirketin taş ocağı kurmak istediği Yavuz Selim mevkiinde incelemelerde bulundu. Başkan Genç'e, TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Aydoğan İskender, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve Özdil Mahalle Muhtarı Sami Apaydın eşlik etti.

16 YILLIK SÜRECİ ANLATTI

Bölgede taş ocağı yapılmasına karşı çıkan yöre sakinleriyle sohbet eden ve mücadelelerine hak verdiklerini vurgulayan Başkan Genç, yaşanan süreci şöyle anlattı: 'Taş ocağı süreci 2010 yılında başlamış. Henüz Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce, belediye görüşü alınmadan ÇED raporu alınmış. Fakat o dönemde Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu başkanımız itiraz etmiş ve görev süresi boyunca itirazını sürdürmüş. Daha sonra Murat Zorluoğlu başkanımız da yine can güvenliği, su kaynakları ve bölgenin turizm bölgesi olması açısından itirazlarını sürdürmüş ve bir kısım davalar açmış. 2016 yılında Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu bölgeyi kısıtlı alan olarak ilan etmiş. Bu halen geçerli bir karardır. Yani burası kısıtlı bir alandır. Kısıtlı alan olması nedeniyle burada taş ocağı ve ya madencilik faaliyetleri yapılamaz. Buna rağmen özel şirketin sahibi gitmiş Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden işletme iznini almış. İşletme iznini ve ÇED raporunu almasına rağmen orman geçiş iznini alamadığı için 2020 yılından bugüne kadar süreç yine devam etmiş. Şimdi orman geçiş iznini de aldığı için fiilen çalışmaya başlamış.'

BU İŞE KÖKTEN KARŞIYIZ

Başkan Genç, 'Görüşümüzü baştan ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu işe kökten karşıyız. Bunu net olarak söyleyeyim. Karşıyız demekle bitmiyor, mücadele edeceğiz. Daha önce açılan davalar olumsuz sonuçlandığı için süratle muhtarımız ve gelen heyeti dava açmaya yönlendirdim. Biz de Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne yeniden 'Biz burayı kısıtlı alan yaptık, siz buna rağmen işletme izni veriyorsunuz, bunu gözden geçirin, bunu istemiyoruz' diye dilekçe yazdık. Dilekçemize eklediğimiz evrakları, muhtarımıza da ulaştırdık' diye konuştu.

DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ

Başkan Genç, 'Süreci takip eden avukata, belediyemizden bilgi, belge ne istiyorsa ulaştırılacak. Daha önceki davalar her ne kadar olumsuz sonuçlanmışsa da Özdil heyetinin ve vatandaşlarımızın açtığı davaya Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak müdahil olacağız. Dilekçemize, vatandaşımızın can güvenliğini, buranın tabiat güzelliğini ve turizm vadisi olduğunu gerekçe olarak koyacağız. TİSKİ Genel Müdürlüğü'müzün temel görevi vatandaşlarımıza temiz içme suyu temin etmek. Burada bulunan iki su kaynağımız var. Şelaleye inen kaynakların da burada olması nedeniyle TİSKİ de davaya müdahil olacak. Yani iki ayrı kurumsal müdahale yapacağız. Allah nasip ederse sonuç alacağımıza inanıyorum. Yomra belediye başkanımıza da bilgi verdim. O da buranın temsilcisidir, Yomra'nın başkanıdır. Aynı müdahillik Yomra belediyemiz tarafından da yapılmalı. Büyükşehir Belediyesi, Yomra Belediyesi hep beraber bu mücadelenin içerisinde olalım. Biz vatandaşa rağmen bir şey yapmayız. Vatandaş bize iradesini; hizmet edelim sağlıklı, güvenli ve huzurlu yaşamalarını temin edelim diye teslim etti. Biz mücadeleyi bırakırsak evvela buradaki insanlarımızın can güvenliğini tehlikede bırakmış oluruz. Böyle bir şey olmaz, kabul etmeyiz' dedi.

MİLLETVEKİLLERİMİZLE PAYLAŞTIK

Konuyu milletvekillerinin de takip ettiğini belirten Başkan Genç, şunları söyledi: 'AK Parti Trabzon Milletvekillerimiz Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve İl Başkanımız Sezgin Mumcu ile bu konuyu paylaştım. Ben biliyorum ki Sibel Suiçmez ve Yavuz Aydın vekillerimiz de aynı görüştedir, ayırmıyorum. Milletvekillerimiz de, Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu da aynı görüşte. İl Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız Ayfer Cihan, Yomra İlçe Başkanımız Aydoğan İskender, Özdil Muhtarımız Sami Apaydın bu konuyu başından beri yakından takip ediyorlar. Biz de sürece vakıfız. Mücadeleyi birlikte vereceğiz ve işin peşini sonuç alıncaya kadar bırakmayacağız.'