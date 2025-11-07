Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sapanca Gölü çevresinde başlatılan ve bölge halkının merakla beklediği 'Sapanca Park Projesi' cennet doğayla iç içe, bölgenin dokusunu hissederek yaşama fırsatı sunacak bir vizyonla hayata geçiriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk adımını attığı, Sapanca Gölü'nün cennet güzelliğini tüm hatlarıyla hissettirecek Sapanca Park Projesi Kırkpınar'da başladı.

Başkan Yusuf Alemdar, 'Sapanca'da bugüne kadar hep birlikte istişareyle hareket ettik. Sayın bakanımıza anlattığımız hayali bugün hayata geçiriyoruz. Projeyi gölün ekolojisini koruyarak, hiçbir dolgu yapmadan inşa ediyoruz. Yeşil alanları, parkları, yürüyüş yolları, kafeleri, sosyal alanlarıyla Sapanca Park 100 bin metrekarelik nefes ve huzur noktası olacak. Biz burada yürüyüş yapacak, bisiklet süren çocuklarımızı izleyecek ve misafirlerimizi cennet Sapanca'mızda ağırlayacağız' dedi. Projenin ilk etabı yürüyüş, bisiklet yolları, oyun grupları, kafeteryaları kapsayacak ve 150 milyon TL maliyetle 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanacak.

KIRKPINAR'DA BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sürece sunduğu katkı ve bakanlık desteğiyle projede çalışmalar Sapanca'nın Kırkpınar bölgesinden itibaren başlatıldı. Projenin ilk tanıtım programı ise Kırkpınar'da gerçekleştirdi.

YOĞUN KATILIM

Programa; Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Sapanca Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, ilçe belediye başkanları, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, SESOB Başkan Vekili Ali Bektaş, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, Büyükşehir bürokratları, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ALEMDAR TEK TEK ANLATTI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin sadece ilçenin değil şehrin geleceğine değer katacağını ve Türkiye'nin en değerli doğal alanlarına sahip olan Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesini koruyacağını vurguladı.

İLK ETAP 6 KİLOMETRE: AHŞAP DOKU YENİ KİMLİK KAZANDIRACAK

Çalışmanın ilk etabında 6 kilometre boyunca yürüyüş-bisiklet yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, kafeteryalar, büfeler ve sosyal donatı alanlarının yer alacağını ifade eden Alemdar, 100 bin metrekare alanda dokuya uygun oluşturulacak ahşap iskelelerin Sapanca'ya yeni bir kimlik kazandıracağını söyledi.

26'SI SAKARYA'DA 37 KİLOMETRE: İLK ETAP İÇİN TARİH

Alemdar'ın verdiği ilk bilgilere göre proje, 26 kilometresi Sakarya, 11 kilometrelik kısmı ise Kocaeli sınırında olmak üzere toplam 37 kilometre boyunca uzayacak.

Öte yandan göl kıyısındaki 37 bin metrekarelik alanda 'hidro tohumlama' tekniğiyle yeşil alan oluşturulacak, 100 bin metrekare alanda ekolojik peyzaj yapılacak ve 1 milyon metrekare alanda binin üzerinde yetişkin ağaç bulunacak.

Kırkpınar ve Sapanca merkez arasını kapsayan 6 kilometrelik ilk etabın maliyeti 150 milyon TL olacak. Başkan Alemdar, ilk etabın 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanarak kapılarını açacağını müjdeledi.

'100 BİN METREKARELİK NEFES VE HUZUR PROJESİ OLACAK'

Başkan Alemdar'ın konuşması şu şekilde: 'Bugüne kadar ilçemizde belediye başkanımız, siyasi temsilcilerimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve il genelindeki yöneticilerimizle, genel başkan yardımcımız başta olmak üzere milletvekillerimiz ve tüm siyasi partilerimizle istişare içerisinde olduk. Sayın Bakanımızın yanına giderek, Sapanca için hayalimizi, düşüncemizi paylaştık. Bugün, hayata geçiyoruz. Bu gölü korurken, aynı zamanda havzamızı, bölgemizi korumak mecburiyetindeyiz. Bu projeyi gölümüzün ekolojik dengesini koruyarak, hiçbir şekilde dolgu yapmadan, göle zarar vermeden hayata geçiriyoruz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yeşil alanları, parkları ve yürüyüş yollarıyla birlikte artık 'Sapanca Park' 1 milyon metrekarelik yeşil alana sahip, herkesin nefes aldığı, huzur bulduğu bir nokta olacak'

'BİZ YAKALIM, YIKALIM, KALDIRALIM DEMİYORUZ'

'Zaman zaman yanlış algılar ve değerlendirmeler oldu. Biz hiçbir şekilde esnafımızın karşısında olmadık. Bunu her ortamda, her şartta ifade ettik. Biz bu bölgeyi, tüm insanlarımızın bir başından diğer başına yürüyebileceği bir alan haline getirirken mevcut tesislerin de hizmet vermeye devam etmesini istiyoruz. Biz 'buraları yıkalım, kaldıralım, yenisini yapalım' demiyoruz. 6 kilometrelik bu projenin maliyeti 150 milyon TL. İnşallah 2026'nın ilk çeyreğinde, bugünkü gibi hep birlikte burada buluşarak, bu güzelliklerden faydalanacağız. Yürüyüş yapacak, bisiklete binen çocuklarımızı izleyecek, misafirlerimizi bu cennet Sapanca'mızda ağırlayacağız.'

SAPANCA'DAKİ SU SORUNUNA ÇÖZÜM MÜJDESİ

'İnşallah önümüzdeki ay itibarıyla Sapanca'mızın su sorunu yaşayan mahalleleri için önemli bir adım atıyoruz. Yaklaşık 300 milyon TL'lik bir altyapı yatırımıyla, kayıp-kaçak oranlarını azaltacak, altyapısı olmayan bölgeleri düzenleyeceğiz. Böylece dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin su kaynaklarımıza karışmasının da önüne geçmiş olacağız.'

'EL ELE HAREKET ETTİĞİMİZ BİR ÇALIŞMA'

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, 'Yusuf Başkanımızın yürüttüğü projeyi en başından beri takip ediyoruz. Teorik olarak projeyi tam anlamıyla destekliyoruz. El ele, birlikte hareket ettiğimiz bir çalışma bu. Kamusal alanların adil ve halkın yararına kullanımı bizim için son derece önemli. Sonuçta burada hayata geçirilecek olan proje, kamusal bir alanda gerçekleştiriliyor ve tüm Sakarya halkının özgürce, güzel bir şekilde faydalanabileceği bir çalışma olacak. Şimdiden vatanımıza, milletimize ve tüm Sapanca'ya bu projenin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

'BU PROJE, DÜNYAYA HİZMET EDECEK BİR PROJEDİR'

Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ise, 'Böylesine güzel bir çalışma sadece Sapanca halkımıza değil, Sakarya'mıza, ülkemize ve hatta dünyaya hizmet edecek bir projedir. Sapanca bölgesi ülkemizin en nadide coğrafyalarından biridir. Sadece eşsiz doğasıyla değil, içinde barındırdığı canlılarla da özel bir bölgedir. Ona sahip çıkmak, korumak ve değerini gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu güzel projenin sadece bu bölgeye değil, tüm ülkemize değer katacağına inanıyorum. Bu değerli hizmeti hayata geçiren, özveriyle çalışan tüm devlet ve siyaset insanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum' diye konuştu.