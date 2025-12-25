Edirne'de uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirilirken, iki şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule Gümrük sahasında operasyon düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonda E.E. ve T.Ç. adlı şüphelilerin yakalandığını belirtirken, uluslararası uyuşturucu ile mücadelede son verileri de değerlendirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2004163661753892907

2025 yılın ilk 11 ayında yapılan aralıksız operasyonlar sonucunda 1,8 ton kokainin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, 51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üye ve yöneticisini yakalayıp ülkelerine iade ettiklerini ve bu yıl çökertilen 634 organize suç örgütünden 22'si Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 'Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri ve Polisimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.