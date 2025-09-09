SASKİ, içme su yetersizliği yaşayan mahalleler için yer altı kaynaklarını devreye almaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Şehren Mahallesi’nde tespit ettiği yer altı kaynağı ile bölgeye kesintisiz içme suyu ulaştıracak. Yerin 24 metre derinliğinde tespit edilen alternatif kaynağın kapasitesi ise, günlük 175 metreküp.

Mevcut kaynaklar üzerindeki stresi de azaltacak yeni kaynağın abonelere kesintisiz şekilde ulaşması için 2 bin metrelik yeni içme suyu hattı inşa ediliyor. Kısa sürede yüzde ellilik kısmı tamamlanan hat, güçlü yapısı ile su kayıplarına da geçit vermeyecek.

“KALICI ÇÖZÜMLE KESİNTİSİZ İÇME SUYUNA KAVUŞACAĞIZ”

Çalışmaları yakından takip eden Şehren Mahallesi Muhtarı Emre Dumanoğlu, “Kurak geçen bu yaz döneminde birçok şehirde yaşanan içme suyu sıkıntısı bizim mahallemizi de etkilemişti. Öncelikli olarak mağduriyetlerin oluşmaması için, SASKİ ekipleri düzenli aralıklarla depolarımıza su takviyesi yaparak ihtiyacımızı karşıladı. Şu anda devam eden projeyle birlikte kalıcı bir çözümle kesintisiz içme suyuna kavuşacağız. Yeni sondaj noktasından mahallemize yeterli miktarda su ulaştırılacak. Başta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere, sahada özveriyle çalışan tüm SASKİ ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.

ALTERNATİF KAYNAKLARI DOĞRU SU POLİTİKALARI İLE YÖNETİYORUZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Kuraklığın etkisi ile oluşan su sorunlarını doğru su politikaları ile çözüme kavuşturuyoruz. Alternatif kaynakları gerekli görülen noktalarda devreye alarak hem sorunlara çözüm oluyor hem de mevcut kaynaklar üzerindeki stresi azaltıyoruz. Bu kapsamda Şehren Mahallesi’nde devam eden çalışmaları da yakın zamanda tamamlayacak ve bölgeyi kesintisiz içme suyu ile buluşturacağız” ifadeleri kullanıldı.