Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımına hızla devam edilen kent meydanı, kapalı spor salonu ve sporcu fabrikası ile spor lisesi projelerini yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen kent meydanı projesi, 25 bin metrekarelik alanda yükseliyor. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan cami, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuz, amfi, paten pisti, kafeterya, fitness alanı, dinlenme ve çocuk oyun alanlarıyla Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak. Başkan Çiftçi, “Kent meydanı projemizin her aşamasını özenle takip ediyoruz. Bu eser, şehrimizin yeni simgesi olacak” dedi.

SPORCU FABRİKASI VE KAPALI SPOR SALONU GENÇLİĞE İLHAM VERECEK

Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda sona yaklaşıldığını belirten Başkan Çiftçi, “Çayırova’da spor sadece bir hobi değil, bir gelecek vizyonu. Bu tesis, genç yeteneklerimizin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı. 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’na da ev sahipliği yapacak tesis, 11 branşta sporcuya hizmet verecek.

SPOR LİSESİ İLE EĞİTİM VE SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Şekerpınar Mahallesi’nde yapımı süren Çayırova Spor Lisesi, 21 bin metrekarelik kampüs alanında 24 derslik, 1.500 kişilik spor salonu, 300 öğrenci kapasiteli yatılı yurt ve açık spor sahalarıyla dikkat çekiyor. Başkan Çiftçi, “Sadece bir bina değil, bir vizyon yükseliyor. Gençliğe yapılan her yatırım, geleceğe atılan sağlam temeldir” diyerek projenin önemini vurguladı.

Modern mimarisi ve kapsamlı altyapısıyla Türkiye’nin sayılı spor liselerinden biri olacak proje, yalnızca bölgeye değil ülke genelinden seçkin öğrencilere de hizmet verecek. Spor lisesinin kısa sürede tamamlanarak eğitim hayatına başlaması hedefleniyor.