Bahar Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı, Narlıdere Belediyesi tarafından yapılan parkla büyüdüğü topraklarda ölümsüzleşti

İZMİR (İGFA) - Bahar Kalkanı Harekâtı sırasında, 20 Şubat 2020 tarihinde, Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen hain hava saldırısında kahramanca şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı, büyüdüğü topraklarda, Narlıdere'de ölümsüzleşti.

Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen törenle, kahraman şehidimizin adını taşıyan Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Parkı, Altıevler Mahallesi Derviş Sokak'ta açıldı. Törene şehidin ailesi, Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ege Ordu Komutanlığı İdare Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Numan Kıral, Narlıdere İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Halil Bulut, ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ALİ EMRE HEP ASKER OLMAK İSTİYORDU'

Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesi adına konuşan Esra Fırıncıoğulları Bige, 'Ali Emre hep asker olmak istiyordu. Sınavlara girerek, dereceler alarak asker oldu. Ali çok cesurdu. Hiçbir zaman susuz kaldım, üşüdüm demedi. 20 Şubat 2020 Günü, Bahar Kalkanı harekâtında uyandığı gün, 'Bugün çok güzel bir gün. Bugün ölmezsem bir daha ölmem ben' dediğini arkadaşlarından biliyoruz. Ali Emre çok güzel bir çocuktu, çok güzel bir askerdi. Bize bıraktıkları mesajlardan biliyoruz ki isimlerinin, gülüşlerinin, yüzlerinin unutulmasını istemiyorlar. Bu yüzden bu park bizim için çok kıymetli. Kendim ve ailem adına Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Törende ev sahibi olarak söz alan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, şehitlerimizin bu milletin bağımsızlığının ve birliğinin en yüce teminatı olduğunu ifade ederek, 'Onlar sayesinde bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyor, ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde özgürce yaşayabiliyoruz. Kahraman Teğmenimiz Ali Emre Fırıncıoğulları da vatan sevgisiyle bu ulusun onurlu bir evladı olduğunu göstermiştir. Bu park sadece bir yeşil alan değildir, bu park bir vefa nişanesidir. Bu park vatanımız için canını veren bir evladımıza duyulan minnetin sembolüdür. Bu park Narlıdere'nin kalbinde, şehidimizin adıyla birlikte onun cesaretini ve fedakârlığını da yaşatacaktır. Narlıdere Belediyesi olarak bizler şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmayı, onların adlarını yaşatmayı bir görev bir vefa borcu olarak görüyoruz. Başta Şehit Teğmenimiz Ali Emre Fırıncıoğulları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun' dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı törende, konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İlçe Müftüsü Dr. Veli Vehbi Bardakçı tarafından dua okundu. Duanın ardından, protokol üyeleri ve şehidin ailesi tarafından Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Parkı'nın açılış kurdelesi kesildi. Törenin sonunda, tüm şehitlerimizin anısına lokma döktürüldü.