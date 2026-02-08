GETİP'in düzenlediği 'İş Dünyası Kahvaltı Buluşmaları'nda, platformun yeni dönemde ortak akıl ve ölçülebilir sonuç odaklı projelerle sahada olacağı vurgulandı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu (GETİP), iş dünyası temsilcilerini ve bölge protokolünü buluşturan 'İş Dünyası Kahvaltı Buluşmaları'nı gerçekleştirdi.

Etkinliğe Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, İstanbul Milletvekili ve EES Avrupa Ekonomi Senatörü Serkan Bayram, Gebze Belediye Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Çelebi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, açılış konuşmasında platformun yeni dönemde üyelerin ihtiyaçlarını merkeze alan, kurumsal iş birliğini güçlendiren ve sahaya doğrudan dokunan projelerle yoluna devam edeceğini söyledi. Aydın, 'Hedefimiz bölgedeki iş insanlarının rekabet gücünü artırmak ve Gebze ekonomisine kalıcı değer kazandırmak' dedi.

Programda, Gazeteci-Yazar Başak Çokan'ın moderatörlüğünde İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, ilham veren hayat hikayesini katılımcılarla paylaştı. Finansal Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise güncel ekonomik veriler ve geleceğe yönelik projeksiyonları sundu.

GETİP yönetimi, etkinlik sonunda ortak aklı güçlendirecek, iletişimi artıracak ve ölçülebilir sonuçlar üretecek bir çalışma anlayışıyla sektörel bazlı ihtisas buluşmaları ve iş geliştirme projelerine hız vereceklerini duyurdu. Platform, 'Birlikte üretme ve birlikte güçlenme' ilkesiyle hareket etmeyi sürdürecek.