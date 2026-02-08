Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medya paylaşımlarını 'ahlaksız ve kabul edilemez' olarak nitelendirerek, hukuki sürece müdahil olacaklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yapılan sosyal medya saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Bakan Göktaş paylaşımında, 'Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'ü hedef alan bu ahlaksız saldırı; yalnızca bir belediye başkanına değil, çalışan, üreten ve ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır' ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren zihniyeti 'hadisiz ve kendini bilmez' olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin normalleştirilemeyeceğini vurgulayan Bakan Göktaş, kişisel bir saldırı olmanın ötesinde suç teşkil eden eylem için başlatılan hukuki sürece bakanlığın müdahil olacağı kaydedildi.