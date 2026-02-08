Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağlamak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. DBB Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler ve aileleri, düzenlenen özel gösterimde 'Cesur İtfaiyeci' animasyon filmiyle keyifli bir hafta sonu geçirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Kayıhan, Anafartalar, Fatih, Mehmet Akif Ersoy, Yenişehir, Aktepe ve Gökpınar Karaman Sosyal Etkinlik Merkezleri'nden gelen yaklaşık 1.600 öğrenci ve aileleri katılım sağladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da bu heyecana ortak olarak çocuklarla ve ailelerle bir araya geldi.



HEM EĞİTİCİ HEM EĞLENCELİ BİR ETKİNLİK



Öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek ve kültürel farkındalıklarını artırmak amacıyla seçilen 'Cesur İtfaiyeci' animasyon filmi, eğitici içeriğiyle miniklerden tam not aldı.

Etkinlik boyunca aile-çocuk etkileşiminin en üst seviyede tutulması hedeflenirken, salonda neşeli anlar yaşandı. Etkinlikte ayrıca miniklere mısır ve gazoz ikram edilerek, sinema atmosferi tam anlamıyla yaşatıldı.

Bu etkinliklerin, çocukların sadece derslerinde değil, sosyal hayatlarında da daha özgüvenli bireyler olmalarına katkı sağladığını vurgulayan aileler Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu.



'ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜN GÜLMESİ BİZİM EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ'



Etkinlikte ailelere ve çocuklara seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik vizyonunun altını çizerek şunları kaydetti: 'Biz, bu şehrin kaynaklarını hep beraber paylaşalım diye bir yolculuğa çıktık. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin yüzünün güldüğü, çocuklarınızın zorlanmadan hayatı yaşayabildiği bir sistemi kuruyoruz. İlkokul beslenme desteğinden ulaşım desteğine kadar her alanda yanınızdayız. Kimse kendini ötekileştirilmiş hissetmeyecek; çünkü o çocukların ve annelerin yüzünün gülmesi bizim üzerimize yüklenmiş en büyük borçtur. Siz hep böyle mutlu olun, ben sizin için her gün yeni bir etkinlik bulurum. Bu şehrin kaynaklarını bu şehrin insanıyla paylaşmaya, hep beraber mutlu olmaya devam edeceğiz.'