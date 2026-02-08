İnşaat Müteahhitleri, Sanayicileri ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED), gayrimenkul satışlarında tapu harcı ve değer beyanı uygulamalarına dikkat çekti. Başkan Şeref Demir, 'Gerçek satış bedelinin beyan edilmesi sadece vergi değil, ekonomik istikrar meselesidir' dedi.

BURSA (İGFA) - İMSİFED, yeni dönem Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 'Gayrimenkul Satışlarında Değer Beyanı ve Tapu Harç Oranları' konusunu masaya yatırdı.

Toplantıda konuşan Başkan Şeref Demir, tapu işlemlerinde gerçek satış bedelinin beyan edilmesinin hem piyasa verilerinin sağlığı hem de ekonomik istikrar açısından kritik olduğunu vurguladı. Demir, Türkiye'de alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınan toplam %4 tapu harcının, özellikle yüksek bedelli satışlarda ciddi mali yük oluşturduğunu belirterek, '10 milyon TL'lik bir satışta tapu harcı 400 bin TL'ye ulaşıyor. Bu, taraflar üzerinde büyük finansal baskı yaratıyor' dedi. Ayrıca, yüksek harçların bazı alıcı ve satıcıları düşük bedel beyan etmeye ittiğini, bunun da kayıt dışılığı ve piyasa verilerinde çarpıklığa yol açtığını ifade etti.

Çözümün sadece denetim artırmak olmadığını belirten Başkan Demir, 'Tapu harç oranları makul seviyelere çekilmeli ve enflasyon muhasebesi sektörel gerçekliği yansıtacak şekilde uygulanmalı. Böylece hem kamu gelirleri korunur hem de yatırım ortamı güçlenir' dedi. Demir, İMSİFED olarak sürece katkı sunmaya hazır olduklarını ve şeffaf, öngörülebilir ve kayıtlı bir gayrimenkul piyasasının hem vatandaş hem yatırımcı hem de devlet için kazanım sağlayacağını sözlerine ekledi.