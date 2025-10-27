Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli ve Gebze bölgesinde faaliyet gösteren yazılı, görsel ve dijital medya temsilcileriyle bir araya geldi. Barış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, belediyenin tamamlanan projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi'nin bölge basınıyla toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı. Program, belediyenin tanıtım filmi izletilerek başladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, spora yapılan yatırımlara değinerek, 'Gebzespor'un 2. Lig'e yükselmesi, voleybol takımımızın Efeler Ligi'ne çıkması ve ampute futbol takımımızın Süper Lig'de mücadele etmesi, Sporcu Kent Gebze vizyonumuzun bir göstergesi. Spor altyapımız bugün 75 bin çocuğa ulaştı' dedi.

Başkan, uluslararası başarıları da aktardı: 'Güreş branşımız Balkan Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ve bir 5.'lik derecesiyle döndü. Bu sonuçlar, gençlerimizin ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıların göstergesi.'

Altyapı projeleri hakkında da konuşan Büyükgöz, 'Kuzey Marmara Otoyolu çıkışı, yeni yol ve metro yatırımları, kara kutu sistemi ve Gebze Arama Kurtarma Ekibi ile şehrimizin kronik sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz. Kocaeli'nin ilk metrosu Gebze'de olacak ve 2026'da hizmete girecek' ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÜZENLEME VE SOSYAL ALANLAR

Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerindeki çalışmalarla ilgili olarak Büyükgöz, 'Mahallelerimizde uzun süredir çözülmeyi bekleyen tapu sorunlarını tamamladık ve doğalgaz altyapısını sağladık. Yeni imar planlarımızı onayladık ve bu planlarla birlikte yapılaşma düzenini modern bir yapıya kavuşturuyoruz' dedi.

Başkan, yeni yapılaşmayı şu sözlerle aktardı: 'Kat sayısı artık 5 ve 6 olacak, daha yatay ve ferah bir yapılaşma geliyor. Taban oturumunu %20'den %40'a çıkarıyoruz, emsal oranını 1,80'den 2,00-2,40'a yükseltiyoruz. Minimum parsel şartını ise 750 metrekare olarak belirledik.'

Eğitim alanlarıyla ilgili olarak Büyükgöz, 'Okul alanlarını 4'ten 11'e çıkardık ve ormandan tahsis edilen ek alanlarla çocuklarımız için daha fazla eğitim alanı sağladık. Kültür ve belediye hizmet alanlarımızı da güçlendirdik; önceden bir olan kültür merkezi yerine artık dört ayrı alan planladık' dedi.

İbadet ve sağlık alanlarına ilişkin olarak ise, 'Cami alanlarını 9'dan 10'a çıkardık ve bir cemevi alanı da kazandırdık. Sağlık tesisi sayısını 2'den 6'ya yükselttik. Ayrıca yaklaşık 185.000 metrekarelik yeni park ve yeşil alanlar oluşturuyoruz, dere kenarlarının ıslah edilmesiyle ek yeşil bölgeler de kazandırıyoruz' ifadelerini kullandı.

TARİH VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

Kentteki tarih ve kültür projelerine değinen Büyükgöz, 'Hanibal Anıt Mezarı'nı turizme kazandıracağız, Hünkâr Çayırı'na dijital müze yapacağız ve tarihi yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçesi ve yeni mesire alanı projelerimiz de bu kapsamda ilerliyor' dedi.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.