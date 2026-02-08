Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' kapsamında 81 ilde farkındalık faaliyetlerini başlattı. Kampanya, çocukların dijital ortamlarda güvenli ve haklarına saygılı bir şekilde var olmasını hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarını dijital çağda güvence altına almak amacıyla önemli bir adım attı.

'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamuoyuna sunuldu ve tüm dünyaya çocuk haklarının korunması çağrısı yapıldı.

Bakanlık, internet, sosyal medya ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin çocukların yaşamına doğrudan etkisinin farkında olarak, koruma politikalarını güncelledi ve sınır aşan risklere karşı ortak hareket etmeye başladı. Bu kapsamda 81 ilde il müdürlükleri aracılığıyla farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri öncülüğünde yürütülen kampanya ile dijital dünyada çocuk haklarına ilişkin toplumsal duyarlılığın artırılması ve sözleşmenin benimsenmesi hedefleniyor. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde afiş, broşür, sosyal medya paylaşımları, panel ve seminerler düzenleniyor. Ayrıca meydanlar, ulaşım ve alışveriş merkezleri gibi kamusal alanlarda stantlar kuruluyor.

19 Aralık 2025'te başlatılan çalışmalar sonucunda 309 bin 754 kişi 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.

Bakanlık ayrıca, 2026-2030 dönemini kapsayan 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe koydu. Eylem planı, çocukların çevrim içi ortamda güvenli bir şekilde bulunmasını ve dijital mecralarda karşılaşabilecekleri risklerden korunmasını hedefliyor. Böylece çocukların yüksek yararı esas alınarak, dijital çağda haklarını koruyan politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmış olacak.