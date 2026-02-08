Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Ramazan boyunca düzenlenecek etkinlikler, vatandaşları kültür, sanat ve manevi atmosferle buluşturacak. Büyükşehir'in iftar sofralarında 200 bin kişinin orucunu açması hedefleniyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da Ramazan coşkusu bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle yaşanacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Şubat-20 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Ramazan etkinlikleri kapsamında, konserler, söyleşiler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirilecek.

Hanife Hatun Camii yanında kurulacak Ramazan çadırında yapılacak etkinlikler, 19 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de fener alayı yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüşün ardından protokol konuşmaları ve balon uçurma etkinliğiyle Ramazan coşkusu başlamış olacak.

Ramazan ayı süresince etkinlik çadırında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonunda ve Trabzon'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle çeşitli programlar düzenlenecek.

SÖYLEŞİLER, KONSERLER VE YARIŞMALAR

Hafta içi her gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında çocuklara ve ailelere yönelik el sanatları atölyeleri, değerler eğitimi söyleşileri, Hacivat-Karagöz gösterileri, dini ve eğlenceli yarışmalar ile yüz boyama gibi etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca her gün teravih namazı öncesinde, değerli hafızların katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Ardından saat 21.00'de etkinlik çadırında farklı konukların katılımıyla konserler, söyleşiler ve özel programlar yapılacak.

Senai Demirci, Saliha Erdim, Yusuf Muratoğulları, Ömer Demirbağ, Jenny Molendyk, Rabia Ilgaz, Erhan Keklik, gibi alanında tanınmış isimler söyleşilerde vatandaşlarla buluşacak. Sedat Uçan, Muharrem Gaydan ve Agah gibi ünlü isimler de ilahi dinletileriyle gönüllere dokunacak. Geçen yıl çocuklar için ilk kez gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören tekne orucu etkinlikleri de bu yıl 18 ilçede yapılacak.

6 FARKLI NOKTADA İFTAR SOFRALARI KURULACAK

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırı bu yıl Pazarkapı'daki Hanife Hatun Camii yerleşkesinde kurulacak ve bütün Ramazan etkinlikleri bu alanda yapılacak. Ayrıca Meydan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, 2 Nolu Bostancı Camii önü ve Yalıncak'taki İlahiyat Fakültesi'nde de iftar sofraları kurulacak.

Bunun dışında Ramazan süresince hergün farklı bir ilçede olmak üzere 18 ilçenin tamamında bin kişilik iftar buluşmaları gerçekleştirilecek. Ramazan ayı boyunca 200 bin vatandaşın iftar sofralarında buluşması hedefleniyor.