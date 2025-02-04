İstanbul'da, bazı ünlülere ve esnafa yüksek faizle borç para verilmesine ilişkin operasyonda gözaltına alınan Örfi Bilgin'in de olduğu şüphelilerin tutuklanması olayında adı geçen Seda Sayan'dan açıklama geldi. Sayan, 20 yıllık yakın dostu ve program yapımcısı olan Örfi Bilgin ile devam eden soruşturmada ismi kullanılarak 'algı operasyonu' yapıldığını öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Bir kısım görsel medya organlarında, yakın dostu iş insanı Örfi Bilgin ile ilgili olarak devam eden soruşturmada Seda Sayan'ın isminin kullanılması üzerine sanatçıdan açıklama geldi.

Seda Sayan, Örfi Bilgin'in 20 yıllık yakın dostu ve Star TV’deki gerçekleştirdiği programın yapımcısı olduğunu belirterek, Bilgin'in ailece görüştüğü, değerli, saygın bir iş insanı olmasının yanı sıra sanat ve iş dünyasında çok sevilen, sayılan, fedakar, yardımsever, dürüst bir insan olduğunu söyledi.

"Bugüne kadar da herhangi bir ünlüyle tefecilik ilişkisi olduğuna dair bir duyumum ve görgüm olmadı" diyen Seda Sayan, "Kendisi 2020 ve 2023 yılları arasında, Star TV’de günlük ve canlı olarak yayınlanan programların yapımcısıdır. Bahse konu belgeler, 2023 yılından sonra programın devam etmesi halinde, tarafıma sunulan teklifleri içerir belgelerdir, iş ilişkisi kapsamında tarafıma ödenmesi teklif edilen bedelleri ve sözleşme sürelerini içermekte olup taslak metin, prensip sözleşmesi niteliğindedir. Zaten, 2024 yılından sonra program yapılmadığından ötürü de söz konusu metinler yürürlüğe girmemiştir" dedi.

"BORÇ ALMADIM, KARŞILIĞINDA SENET DE İMZALAMADIM"

Söz konusu iddiaların 'algı operasyonu' olduğunu ifade eden Sayan, "Benim Örfi Bilgin'den 7.5 milyon TL borç almam karşılığında, senet imzalamam söz konusu değildir" diyerek konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Örfi Bilgin'den herhangi bir şekilde borç almadım, doğal olarak da karşılığında herhangi bir ödeme senedi ve/veya senet imzalamadım. Bu yönde yapılan haberler tamamen gerçeklere ve hukuka aykırıdır. Beni ve yakın dostum Örfi Bilgin'i kasıtlı olarak karalamaya yönelik gerçekleştirilen haberler gerçeklere, hukuka aykırı olup, benim ve yakın dostum Örfin Bilgin'in kişilik değerlerine tecavüz teşkil eden nitelikle olup, Basın Kanunu ve Yayın ilkelerine aykırıdır. Bu konuda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli açıklamalar yapılmış olup, gerçeğe ve hukuka aykırı söz konusu haberler için her türlü hukuki yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum."