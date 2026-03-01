Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında zamanla yıpranan, paslanan veya tehlike oluşturan korkuluk, köprü ve betonarme yapılarda gerekli onarım ve boyama çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Her detayı düşünülerek yapılan çalışmalarla her nokta modern bir görünüm kazanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaş güvenliğini artırmak ve şehir estetiğini korumak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri; özellikle köprü, yol kenarı ve yaya güzergâhlarında bulunan korkuluklar ile betonarme yüzeylerde oluşan deformasyonlara hızlı müdahale ederek olası riskleri ortadan kaldırıyor.

TALEP VE TESPİTLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Çalışmalar, 'Göz Kulak' ekiplerinin saha tespitleri, mahalle muhtarlarının bildirimleri, vatandaş ihbarları ve 153 Çağrı Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda planlanarak kısa sürede hayata geçiriliyor.

Bu sayede hem tehlike oluşturan noktalar güvenli hale getiriliyor hem de kent genelinde daha düzenli ve estetik bir görünüm sağlanıyor.

HER İLÇEDE AYRI BİR ÇALIŞMA

Bu kapsamda Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Ezgi Caddesi üzerinde bulunan köprü korkuluklarında boyama çalışması gerçekleştirildi.

Zamanla yıpranan ve paslanma oluşan korkuluklar bakım ve boyama işlemleriyle yenilenirken, bölgede çalışmaların program dahilinde devam ettiği bildirildi.

YAPILARIN ÖMRÜ UZATILIYOR

İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda ise korkuluk ve betonarme yüzeylerde kapsamlı boyama çalışması yapıldı.

Yapılan çalışma ile hem yapının ömrü uzatıldı hem de çevrenin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.

KORKULUKLAR GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Karayemiş Sokak'ta da tehlike arz eden demir korkuluklar ekipler tarafından onarıldı.

Özellikle yaya güvenliği açısından risk oluşturan noktada gerçekleştirilen müdahale ile korkuluklar yeniden güvenli hale getirildi.

KENT GENELİNDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde benzer bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdürmeye devam edecek.

Vatandaşların güvenli, konforlu ve estetik bir şehir ortamında yaşamalarını hedefleyen çalışmalar sayesinde, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı ve etkin müdahale gerçekleştiriliyor.