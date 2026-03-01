Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun birlik, beraberlik ve dayanışma sofralarını Köprübaşı ilçesinde kurdu.

MANİSA (İGFA) - ​Köprübaşı'ndaki iftar programına Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, daire başkanları, CHP İlçe Başkanı Gülay Sönmez, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

​Başkan Dutlulu: 'Ramazan'ın Huzurunu ve Bereketini Hep Birlikte Paylaştık'

​İftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Besim Dutlulu, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma kültürü üzerindeki önemine değindi.

Dutlulu, 'Dayanışmanın büyüdüğü, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı bir Ramazan geçiriyoruz. 17 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarımızla halkımızla bir araya geliyoruz. Bu akşam da Köprübaşı'nda halkımızla iftar sofrasında bir araya geldik; Ramazan'ın huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaştık. Ziyaretimiz kapsamında kıymetli muhtarlarımızla da buluşarak mahallelerimizin taleplerini dinledik; ardından Belediye Başkanımız Fatih Taşlı ile Köprübaşı'mız için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuştuk. Daha sonra baba ocağımız CHP Köprübaşı İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek, yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. ​Misafirperverlikleri için Fatih Başkanımıza, muhtarlarımıza ve tüm Köprübaşı halkına teşekkür ediyorum. Tuttuğumuz oruçlar kabul, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun' ifadelerini kullandı.

​GELENEKSEL EĞLENCELER GECEYE RENK KATTI

​İftar yemeğinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kültürel etkinlikler sahne aldı. Karagöz ve Hacivat gösterilerinden müzikli dinletilere kadar pek çok etkinlik, özellikle çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.