Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 'Güçlü Altyapı, Güçlü Şehir' vizyonu doğrultusunda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Hanlı Mahallesi'nin gelişim hızına yanıt niteliğinde güçlü bir altyapı projesine başladı. Toplam 5 bin metrelik projede kısa sürede yüzde 20 ilerleme kaydedildi.

Kesintisiz hizmet anlayışı ile başlatılan içme suyu çalışmaları bölgeden geçmesi planlanan Yüksek Hızlı Tren hattı dikkate alınarak projelendirildi.

Bu kapsamda Arifiye Hanlı Mahallesi'nde artan su talebine kalıcı çözüm üretmek ve bölgenin altyapı standartlarını yükseltmek amacıyla başlatılan 5 bin metrelik yeni içme suyu hattı projesinde kısa sürede yüzde 20 seviyesine gelindi.

Bölgeden geçmesi planlanan yüksek hızlı tren hattının inşa süreci ve sonrasında hizmet akışının etkilenmemesi için önlemler bugünden alındı.

PROJEDEN 20 SOKAK FAYDALANACAK

Proje kapsamında bölgedeki 20 sokak inşa edilen yeni ve güçlü hatta bağlanacak. Çalışma ile sadece yeni hatlar inşa edilmekle kalmıyor, aynı zamanda eskiyen abone bağlantıları da yenileniyor.

KALİTELİ İÇME SUYU ABONELERE KESİNTİSİZ ULAŞTIRILACAK

Güçlü altyapı ağı aynı zamanda bölgedeki su kayıplarına da geçit vermeyecek. Türkiye'nin musluktan akan en kaliteli suları arasında ilk sıralarda yer alan içme suyumuz, abonelere kayıpsız ve kesintisiz bir şekilde iletilecek.

ŞEHRİN ALTYAPI GELECEĞİNİ PLANLIYORUZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin her noktasında 'suda sıfır kayıp' hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hanlı Mahallesinde çalışmalarına başladığımız 5 bin metrelik yeni hattımız, bölgenin gelişen çehresine ve gelecekteki ulaşım projelerine tam uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Amacımız sadece bugünün taleplerini karşılamak değil, şehrimizin gelecek yıllarını da planlayarak abonelerimize kesintisiz hizmet sunmaktır' ifadelerine yer verildi.