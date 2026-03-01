Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği programda, şehrin hafızasında yer eden hikâyeler ve manevi izler anlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Mahya İpi Bursa'nın Işık Düğümleri' başlıklı etkinlik, Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi'nde düzenlendi.



Kent kimliğinin ve kültürel belleğin kuşaktan kuşağa aktarılmasını amaçlayan program, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu da güçlendirdi.

Anlatıcı Beyza Akyüz, Bursa'ya dair hikâyeleri Ramazan'ın manevi atmosferi eşliğinde anlattı. Katılımcılar, şehrin kültürel dokusunu ve geleneklerini yeniden keşfetme fırsatı buldu.



Ramazan'ın huzurlu atmosferinde Bursa'nın hikâyelerini dinleyen vatandaşlar, etkinlikler nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.