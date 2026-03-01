Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) bu Ramazan'da da 65 yaş üstü vatandaşlarla iftar buluşması gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, YADEM'in Ramazan ayına özel düzenlediği iftar programında 65 yaş üstü vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Eli öpülesi yaşlılarla bir araya gelen Alemdar, 'Dün bize emek veren, fedakârlık yapan sizler, bugün bizim baş tacımızsınız. Hiçbir büyüğümüz kendisini yalnız hissetmesin istiyoruz. Sizleri asla yalnız bırakmamak, her an yanınızda olmak için gayret ediyoruz' diye konuştu.

Eli öpülesi büyüklerle bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, 'Sizler bu şehrin hafızasısınız, yol göstericisiniz' diyerek her bir büyüğüyle yakından ilgilendi ve hayır dualarını aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın da eşiyle birlikte katıldığı iftar programına YADEM'den hizmet alan 300'ü aşkın 65 yaş üstü vatandaş katılım sağladı.

ONUR KONUKLARI

Etkinliğe ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un eşi Emine Yavuz, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran'ın eşi Nesrin Duran, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun eşi Gönül Toçoğlu, önceki dönem Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın eşi Hatice Kılıç ve önceki dönem Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ün eşi Ayşe Öztürk onur konukları olarak katılım sağladılar.

'SİZLER BİZİM BAŞ TACIMIZSINIZ'

Tek tek masaları dolaşan ve kırmızı gül takdim ederek Ramazan ayını tebrik eden Başkan Alemdar, 'Bir annenin, bir babanın evladı için yaptığı fedakârlığı unutmuyoruz. Uykusuz geceleri, yokluk içinde verilen mücadeleyi unutmuyoruz. Dün bizim için emek veren, bizi büyüten sizler bugün bizim baş tacımızsınız. Sizler ömrünüzü, sağlığınızı evlatlarınıza ve bu şehre adadınız. Biz de sizleri asla yalnız bırakmamak, her an yanınızda olmak için gayret ediyoruz' dedi.

RAHMET, MİNNET VE VEFA

Bu şehirde görev yapan, hizmet eden büyükleri rahmet ve minnetle anan Başkan Alemdar, 'Bu şehirde bizden önce hizmet eden, zor zamanlarda sorumluluk üstlenen büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olanlara sağlık ve huzur diliyorum. Biz büyüklerimizden gördüğümüz vefayı, saygıyı ve hizmet anlayışını bugün sizlere göstermeye çalışıyoruz. Hiçbir büyüğümüz kendisini yalnız hissetmesin istiyoruz. İnşallah sağlık ve huzur içinde nice Ramazanlarda, nice bayramlarda yine bir arada oluruz' diye konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜÇLÜ ÖRNEĞİ

YADEM, yıl boyunca evde temizlikten kişisel bakıma, sağlık danışmanlığından sosyal ve termal programlara kadar geniş bir alanda hizmet sunarak yaşlıların hayatını kolaylaştırmaya devam etti.

VEFA ELİNİ UZATIYORLAR

Mahalle Gönüllüleri projesiyle sahadaki gücünü artıran YADEM, gelen talepleri titizlikle değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin çözümler ulaştırdı. Ev ziyaretleri, sosyal etkinlikler ve moral programlarıyla büyüklerin yalnız olmadığını hissettiren merkez, Sakarya'nın çınarlarına vefa elini uzatmayı sürdürüyor.