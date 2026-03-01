Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde düzenlenen özel konserle sanatseverlerle buluştu.

DENİZLİ (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden konservatuvar eğitmeni, keman sanatçısı Yalçın Dikici anısına gerçekleştirilen konser, duygu dolu anlara sahne oldu.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen konsere Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk, merhum sanatçı Yalçın Dikici'nin ailesi ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bu özel gecede Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu'nca Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri seslendirildi.

Özenle hazırlanan repertuvarda, klasikleşmiş eserler ve farklı makamlardan seçkin besteler yer aldı. Koro ve solistlerin başarılı performansı, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser boyunca Yalçın Dikici'nin sanat hayatına ve konservatuvara katkılarına da vurgu yapıldı. Uzun yıllar boyunca birçok öğrenci yetiştiren ve Türk Sanat Müziği'ne önemli hizmetlerde bulunan Dikici, eserler ve alkışlarla anıldı.