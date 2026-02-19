Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında, Türk savunma sanayisinin kapasitesinin artırılması ve yeni ihracat hedeflerine ulaşılması için alınacak kararlar masaya yatırıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı ardından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, alınan kararların en kısa sürede ve en yüksek etkinlikle hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Prof. Dr. Görgün, 'Türk savunma sanayii, ana yüklenicilerden KOBİ'lere, üniversitelerden araştırma enstitülerine kadar güçlü bir ekosistemle koordineli ve sürdürülebilir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki dönemde yeni başarılara ve ihracat rekorlarına imza atacağımıza yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Toplantıda, sektörün tüm paydaşlarının uyumu ve özverili çalışmalarıyla Türkiye'nin yüksek katma değer üreten savunma sanayi yapısının daha da güçlendirileceği vurgulandı.

