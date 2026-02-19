Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve ilçe belediye başkanları, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Ziyarette; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Meryem Göka, Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Mehmet Baykan, Abdullah Ağralı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Ünal Karaman, Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Sayın Valimiz, kıymetli milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte hemşehrimiz, Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın bakanımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum' dedi.