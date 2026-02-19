Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 10 teröristin teslim olduğunu, Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 759 kilometreye ulaştığını açıkladı. Hudutlarda ise 176 kişi yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Ankara'da bulunan Muharebe Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, operasyonlara ilişkin son durumu paylaştı.

Sözcü Tuğamiral Aktürk, TSK'nın sınır içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, hafta içerisinde 10 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısının 35'e ulaştığını bildirdi. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhasına devam edildiğini kaydeden Aktürk, son bir haftada 2 kilometre tünelin imha edildiğini açıkladı. Böylece Menbic'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ünün imha edildiği, Suriye harekât alanlarında bugüne kadar imha edilen toplam tünel uzunluğunun ise 759 kilometreye ulaştığı ifade edildi.

Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca; 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şahıs yakalandı. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Z7m11o6xl5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2026

HUDUTLARDA 176 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliği faaliyetlerine de değinen Aktürk, hafta boyunca 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 kişinin yakalandığını söyledi. 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 966'ya çıktığını belirten Aktürk, bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının ise 9 bin 714'e ulaştığını kaydetti.

Öte yandan Hakkâri hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Ayrıca 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botuna yönelik kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter ile destek sağlandığı bildirildi.