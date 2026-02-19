AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefinin milletimizin ve bölgedeki kardeş halkların geleceği için öncelikli olduğunu vurguladı. İç bütünlük ve bölgesel kardeşlik siyaseti ile sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye ve bölge için 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefinin önemine dair açıklamalarda bulundu. Çelik, hedefin güçlü devlet koordinasyonu, siyasi iç bütünlük ve stratejik sabırla yürütüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesinin, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı engellediğini söyleyen Çelik, Yüce Meclis'in de Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu aracılığıyla sürece güçlü katkı sağladığını ifade etti.

Çelik, 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefinin, milletin her ferdi ve komşu ülkelerdeki kardeş halkların geleceği için hayati önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca, medeni değerlerin ve demokratik kazanımların yozlaşmış çıkar şebekeleri tarafından tehdit edildiğini belirten Çelik, Türkiye'nin bu değerleri savunmada öncü olduğunu dile getirdi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/2024439059829883043

AK Parti'li Ömer Çelik, yakın coğrafyadaki halklarla 'kardeşlik siyaseti' temelinde yeni siyasi perspektifler oluşturulacağını ve barbarlığın her türlü saldırısına karşı medeni değerlerin korunacağını sözlerine ekledi.