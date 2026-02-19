İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığını ziyaret ederek afet yönetimi, risk azaltma ve insani yardım faaliyetlerini yerinde inceledi. Çalışmaların güçlü koordinasyon ve yüksek hazırlık kapasitesine katkı sağladığı vurgulandı.

ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığını ziyaret ederek afet yönetimi alanında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Ziyarette risk azaltma, hızlı müdahale ve iyileştirme faaliyetleri, uygulamaya alınan plan ve projeler ile paydaş kurumlarla yürütülen iş birliği süreçleri ele alındı.

Bakan Çiftçi, ayrıca milletin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma amacıyla sürdürülen insani yardım faaliyetlerini inceledi. Ziyaret kapsamında, afetlere karşı güçlü bir koordinasyon ve yüksek hazırlık kapasitesi hedefiyle yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi.