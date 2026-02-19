Gemlik Kurşunlu'da fırtına sonrası deniz seviyesi yükseldi, sahil yolu kum ve atıkla doldu. Gemlik Belediyesi ekipleri temizlik çalışmasıyla yolu eski haline getirdi. Gemlik Belediye Başknı Şükrü Deviren, çalışmaların kısa sürede tamamlandığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nde önceki gün etkili olan fırtına, deniz seviyesinin yükselmesine neden olurken sahil yolunda kum ve çeşitli atıkların birikmesine yol açtı. Havanın normale dönmesiyle birlikte bölgede temizlik çalışmaları başladı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahil yolunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yıkama ve süpürme araçlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında biriken kum ve atıklar temizlenerek yol eski görünümüne kavuşturulurken, çalışmaları değerlendiren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ekiplerin sahada titizlikle görev yaptığını belirterek temizlik çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Başkan Deviren, sahil yolunun yeniden vatandaşların güvenli ve konforlu kullanımına sunulduğunu belirtti.