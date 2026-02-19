Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Çankaya Köşkü'nde kabul ederek, bakanlık çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde önemli kabuller gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul ederek, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve öncelikli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul eden Erdoğan, adalet sistemi ve yürütülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kabuller kapsamında, her iki bakanlık ile koordinasyon ve yürütülen çalışmaların önemi vurgulandı.