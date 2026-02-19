Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde 19 tay, padok servis kapısının açılmasıyla işletme dışına çıktı. 6 tay trafik kazasında yaşamını yitirdi, 4 tay yaralandı, 9 tay sağlıklı şekilde geri getirildi. Değerleri 100 milyon TL olarak iddia edilen tayların toplam değerinin yaklaşık 800 bin TL olduğu öğrenildi.

MALATYA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde 25 Aralık 2025'te yaşanan olayla ilgili bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yayılan '100 milyon TL değerinde yarış atları kayıp' iddialarını yalanladı.

İşletmede bulunan Çiftçibaşı Tay Tavlası'ndaki 19 tay, henüz belirlenemeyen bir nedenle padok servis kapısının açılması sonucu dışarı çıktı. Tayların karayoluna ulaşması sonucunda 6 tay trafik kazasında telef olurken, 4 tay yaralandı. 9 tay ise sağlıklı şekilde aynı gün işletmeye geri getirildi.

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, kayıp tay ya da at olmadığı ve ölen tayların toplam değerinin yaklaşık 800 bin TL olduğunu belirtti.

Olay sonrası idari ve adli süreçlerin başlatıldığı öğrenilirken, Malatya Valiliği ve TİGEM'in soruşturmayı titizlikle yürüttüğü öğrenildi.

TİGEM konuyla ilgili kamuoyuna, asılsız ve spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Hatırlanacağı gibi, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir işletmede değeri 100 milyon lirayı bulan yarış atlarının kaybolduğunu belirtti. CHP'li vekil, konuyu TBMM gündemine taşımıştı.