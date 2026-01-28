Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin 'ticari kaygılarla elden çıkarıldığı' yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Deniz Kuvvetleri ve savunma sanayiiyle ilgili sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yayılan iddiaları yalanladı. Merkez, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiğini vurgulayarak, kamuoyunun manipülatif ve yanıltıcı söylemlere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en büyük ve yetkin donanmalarından birine sahip olduğu, aynı anda onlarca gemiyi tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Savunma sanayii üretim ve ihracat planlamalarının, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekât etkinliğini, caydırıcılığını ve uzun vadeli ihtiyaçlarını esas alan stratejik bir anlayışla yürütüldüğü vurgulandı.

Türkiye, savunma sanayii alanında yerli ve millî üretim oranını yüzde 80'in üzerine çıkararak ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna ulaştı. Bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye yaklaşık 150 askerî gemi ihracatı gerçekleştirilmiş olması, Türkiye'nin deniz platformları alanında güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi hâline geldiğini ortaya koyuyor. Merkez, kamuoyuna yönelik açıklamasında, Türkiye'nin savunma sanayii hedeflerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin yanıltıcı iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.