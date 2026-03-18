ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğinde yeni bir dönemi başlatacak 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni uygulama ile vatandaşların gıda güvenilirliği hakkında doğru ve güncel bilgilere ulaşabileceğini ifade eden Bakan Yumaklı, kamuoyu duyurularının takip edilebileceğini ve taklit ile tağşiş yapılan ürünlere anında erişim sağlanabileceğini kaydetti.

Güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliği daha hayata geçiriyoruz.



✅ 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamamızla, toplu tüketim ve ürün satış yerlerinde gıda ile ilgili uygunsuz gördüğünüz durumları 'Çek-Gönder' ile bize bildirebilir, taklit-tağşiş listelerine anında: pic.twitter.com/fYN02r61mx — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 18, 2026

ÇEK-GÖNDER SİSTEMİ

Uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden birinin 'Çek-Gönder' sistemi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, vatandaşların uygunsuz gördükleri durumları fotoğraf, konum bilgisi ve açıklama ekleyerek hızlı şekilde bildirebileceğini vurguladı. Yumaklı, yapılan başvuruların süreçlerinin de uygulama üzerinden takip edilebileceği bildirdi.

Öte yandan uygulama kapsamında karekod okutarak işletmelere ait bilgilere ulaşılabileceğini ve işletmelerin son denetim tarihinin görüntülenebileceğini aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, böylece şeffaflığın artırılacağını ifade ederek, 'Güvenilir gıda için denetim artık hepimizin sorumluluğu. Bu uygulamayla devletimizin denetim gücü ile milletimizin bilinci birleşiyor' diyerek, gıda güvenliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.