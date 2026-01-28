Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'nun üçüncü toplantısının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda aile yapısı, demografik dönüşüm ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Nüfus Politikaları Kurulu'nun üçüncü toplantısı, kurul üyeleri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kurulan Nüfus Politikaları Kurulu'nun bir yıllık sürede önemli adımlar attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilgili kurumların iş birliğiyle dinamik nüfus yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla somut politikaların hayata geçirildiğini vurguladı. Gençlerin aile kurmasını kolaylaştırmak için uygulamaya alınan 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin ülke geneline yaygınlaştırıldığını ve destek tutarlarının artırıldığını ifade etti.

GENÇLERE VE ÇOK ÇOCUKLU AİLELERE KONUT DESTEĞİ

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gençler ile üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere konut sahibi olabilmeleri için özel imkânlar sağlandığını belirten Yılmaz, aile yapısını güçlendirmeye yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

2025 yılında yapılan düzenlemelerle tek seferlik doğum yardımı ödemesinin 5 bin liraya yükseltildiğini hatırlatan Yılmaz, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek ödemesi uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurumlarından başlanarak ülke genelinde kreşlerin yaygınlaştırılması amacıyla 'kreş seferberliği' başlatıldığını belirten Yılmaz, eylem planında yer alan diğer başlıklarda da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

AİLE VE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM MASAYA YATIRILDI

Toplantıda aile ve nüfus yapısı ile demografik dönüşüm başlıklarının kapsamlı şekilde ele alındığını aktaran Yılmaz, bugüne kadar yürütülen çalışmalar için tüm kurumlara teşekkür ederek, Nüfus Politikaları Kurulu'nda alınan kararların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.