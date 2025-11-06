İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturması kapsamında yürütülen incelemede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'İBB HANEM' uygulaması üzerinden milyonlarca seçmen verisinin hukuka aykırı biçimde işlendiğinin tespit edildiğini, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E.'nin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, 'İBB HANEM' isimli uygulama içinde 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çeşitli kişisel verilerle eşleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, CHP Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerinin, 'suç örgütü üyelerine verildiğinin tespit edildiği' bilgisine de yer verildi.

Bu kapsamda CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlamalarıyla 6 Kasım 2025 günü gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın 'derinleştirilerek sürdürüldüğünü' bildirdi.