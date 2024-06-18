Türkiye’nin kıyı beldeleri dolup taşarken, yazlık konutların güncel satış ve kira fiyatları, en merak edilen konuların başında gelirken, kullanıcılarına yapay zeka ile gayrimenkullerinin gerçek değerini sunan ve bu sayede güvenle satmalarına imkan sağlayan Endeksa, yazlık bölgelerdeki konut piyasasını mercek altına aldı.İSTANBUL (İGFA) - Endeksa’nın çalışmasına göre, yazlık konutların yoğun olduğu ilçelerde gayrimenkul fiyatları bir yıllık dönemde nominal olarak artsa da reel artış grafiği düşüş eğiliminde. Yazlık bölgelerdeki konut kira değişimlerine bakıldığında ise, birçok beldede enflasyonun altında artışlar yaşandığı görülüyor.

Pandemi ve depremle birlikte Türkiye’nin kıyı illerindeki konut piyasasında rekor fiyat artışlarına sebep olan yazlık bölgelere göç trendi, son bir yılda yavaşlamış durumda. Özellikle iş dünyasında uzaktan çalışma modelinin yerini hibrit modele bırakmaya başlaması, göç trendini yavaşlatan etmenlerden. Yapay zeka ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa’nın çalışmasına göre, bu durum, konut piyasasında artış hızının yavaşlamasıyla fiyatlara da yansıyor. Yazlık bölge olarak tercih edilen ilçelerde nominal artış sürse de, enflasyon verilerinden arındırıldığında reel artışın düşüş eğiliminde olduğu görülüyor.

AYVALIK ZİRVEDE

Türkiye’de yazlık bölge olarak tercih edilen ilçelerdeki satılık konut piyasasında fiyat değişimleri incelendiğinde, Balıkesir Ayvalık’ın en fazla artış kaydedilen yer olduğu görülüyor. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle yoğun talep gören Ayvalık’ta satılık konutlardaki değer artışı son iki yılda %247, son bir yılda ise %61. Bu veriler enflasyondan arındırıldığında ise Ayvalık’ta son iki yıllık fiyat değişimi %42 olarak ölçülüyor. Ancak mevcut enflasyon dikkate alındığında, son bir yıldaki reel artış hızının %7 azaldığı görülüyor. Mayıs 2024 verilerine göre, Ayvalık’ta ortalama metrekare fiyatları 46 bin 478 TL’yi, ortalama konut fiyatları ise 5,8 milyon TL’yi gördü.

ŞİLE’DE YILLIK FİYAT ARTIŞI %61

Konut fiyat değişimlerinde Ayvalık’ı, İstanbulluların şehre en yakın kaçış noktası olarak bilinen, mavi ve yeşilin iç içe geçtiği yazlık beldesi Şile takip ediyor.

İlçede son iki yıldaki konut satış fiyatı değer artışı %241 seviyesini bulurken, bu rakam son bir sene için %61 olarak ölçüldü. Enflasyondan arındırılmış verilerle değerlendirildiğinde, Şile’deki satılık konut piyasasında iki yıllık reel artışın %47, yıllık olarak bakıldığında ise fiyatların reel olarak %7 düştüğü görülüyor.

Ortalama metrekare satış fiyatı 60 bin 548 TL, ortalama fiyatı 10,7 milyon TL’yi bulan Şile’nin satılık konut piyasasında stoklar da geçen yılın aynı dönemine göre 8 artış gösterdi.

YALIKAVAK’TA ORTALAMA KONUT SATIŞ FİYATI 24 MİLYON TL

Eşsiz koyları, hareketli gece hayatı ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Bodrum, yazlık konut piyasasının en değerli beldelerinden olmaya devam ediyor. Verilere göre, Bodrum’un genelinde satılık konutlardaki fiyat artışı son iki yılda 7, son bir yılda ise %56 seviyesinde. Mayıs 2024 itibarıyla, ilçede metrekare başına düşen satış fiyatı 93 bin 598 TL’yi buldu. Bodrum’da son iki yıldaki en yüksek satılık değer artışı %273 ile Gümbet mahallesinde kaydedildi. Metrekare başına satış fiyatında ise Yalıkavak mahallesi, zirveyi korumaya devam ediyor. Yalıkavak’ta satılık konutların ortalama birim fiyatı, 132 bin 589 TL’ye, ortalama satılık fiyatı ise 24 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Bodrum’da ortalama satış fiyatı en uygun mahalle ise Güvercinlik. Mayıs 2024 verilerine göre Güvercinlik’te konut fiyatları yıllık bazda %95 artış göstererek 7,7 milyon TL’ye ulaştı.

EN FAZLA KONUT STOĞU KUŞADASI’NDA

Satılık yazlık konutlarda satılmayı bekleyen en fazla konut Mayıs 2024 itibariyle 13 bin 124 adet ile Kuşadası’nda bulunuyor. Kuşadası’nı 7 bin 678 stok ile Alanya, 7 bin 61 ile Bodrum ve 3 bin 549 stok ile Fethiye takip ediyor. Stok konut artışında Bodrum’un Çarşı Mahallesi %250 seviyesinde bir yıllık artış oranı ile birinci sırada. Antalya Kemer, %235’lik yıllık stok artışı ile Kuşadası’nın ardından geliyor.

KİRALARDA DA YILLIK REEL DEĞİŞİM DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Yazlık bölgelerdeki kiralık konut piyasasındaki artış da satılık piyasasına benzer bir şekilde ilerliyor. Fiyatlar nominal olarak artarken, birçok beldede reel değişim enflasyonun altında kalıyor. Çanakkale, Türkiye genelindeki kiralık konut piyasasındaki yıllık yükselişin oldukça üstünde kalıyor. Çanakkale’de kiralık konut fiyatları son 1 yılda nominal olarak 4 artarken, reel olarak %30 artış gösterdi. Çanakkale’de kiralık evlerin metrekare fiyatı 182,13 TL oldu. Çanakkale’yi takip eden Balıkesir genelinde kiralar bir yılda nominal olarak %93 artarken, reel olarak yükseldi. İstanbul Silivri’deki kira fiyatları nominal olarak yıllık %75 yükselirken, reel artış ise %1 olarak kaydedildi.