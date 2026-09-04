İstanbul Esenyurt'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 milyon 890 bin ABD doları değerinde sahte banknot ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahte para operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraların toplam değerinin 2 milyon 890 bin ABD doları olduğu belirtildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sahtecilikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: RSS