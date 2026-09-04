İstanbul Esenyurt'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 milyon 890 bin ABD doları değerinde sahte banknot ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahte para operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraların toplam değerinin 2 milyon 890 bin ABD doları olduğu belirtildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sahtecilikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Jandarmamızdan Sahte Para Operasyonu: 2 Milyon 890 Bin Sahte ABD Doları Ele Geçirildi❗️



İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız emrinde görevli personelimiz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda;



♦️ 28.900 adet sahte 100 ABD: pic.twitter.com/JBp9kK6OUA — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 4, 2026