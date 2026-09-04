Avukat Ece Güner, kamuoyuyla paylaştığı uzun açıklamada siyasi görevlerinden çekilme kararı aldığını duyurdu. Güner, İBB Başkan Danışmanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki koordinatörlük görevlerinden affını isteyerek istifa ettiğini belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan hukukçu Ece Güner, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Güner, Fransa'da geçen çocukluk yıllarından başlayarak kariyerine, hukuk alanındaki çalışmalarına ve Türkiye'ye katkı sunma hedefiyle yürüttüğü mesleki yolculuğuna değindi. Uluslararası hukuk alanında edindiği deneyimlerle ülkeye yatırım ve kalkınma katkısı sağlamayı amaçladığını söyleyen Güner, 1996 yılında kurduğu hukuk bürosunu büyüterek Türkiye'nin önde gelen uluslararası hukuk bürolarından biri hâline getirdiğini ifade etti.

'ASLA KAMUYA İŞ YAPMADIM, KAMUDAN İŞ ALMADIM'

Açıklamasında özel sektörle çalıştığını ve kamu ile ticari ilişki yürütmediğini vurgulayan Güner, yıllar boyunca yoğun tempoyla çalışarak büyük bir emek verdiğini, çok sayıda akademik çalışma ve hukuk kitabı kaleme aldığını söyledi. Türkiye'ye yatırım çekmeye katkı sağladığını belirten Güner, bu süreçte ciddi bedeller ödediğini dile getirdi.

HALUK LEVENT/AHBAP DOSYASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Güner, hakkında gündeme gelen Haluk Levent/AHBAP dosyasıyla ilgili olarak ise 'Yüzde 1000 masum' olduğunu savunarak, yaşadığı sürecin kendisini çok yorduğunu ifade etti. Açıklamasında, söz konusu süreçte mağdur edildiğini öne sürdü ve bu konuda daha önce ayrıntılı yazdığını belirtti.

'SİYASETİ BIRAKIYORUM'

Son dönemde yaşadıkları nedeniyle önemli bir karar aldığını belirten Av. Ece Güner, 'Bu aşamada siyaseti bırakma kararı aldım' ifadelerini kullanarak, aktif siyasi görevlerinden çekildiğini duyurdu. Ailesinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini söyleyen Güner, kamuoyuna teşekkür ederek adalet için dua ettiğini kaydetti.