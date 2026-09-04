Edirne'nin Keşan ilçesinde aracını satmak için ilan veren bir vatandaş, kendisiyle iletişime geçen şüphelinin kaparo talebi üzerine 20 bin TL gönderdi. Şüphelinin yeniden para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş, soluğu polis merkezinde aldı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Keşan'da aracını satmak amacıyla internet üzerinden ilan veren K.K., ilan aracılığıyla kendisiyle iletişime geçen F.M. ile görüştü.
Görüşme sonrasında şüphelinin kaparo ücreti talep etmesi üzerine K.K., belirtilen hesaba 20 bin TL gönderdi.
İddiaya göre, ödemenin ardından şüpheli yeniden para talebinde bulundu.
Bunun üzerine durumdan şüphelenen K.K., dolandırıldığını anlayarak Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikâyetçi oldu.
Olayla ilgili 'Nitelikli Dolandırıcılık' kapsamında tahkikat başlatıldı.